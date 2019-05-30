В Госдуме поддержали выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту

Законопроект направят на рассмотрение до конца мая, а принять его могут до 28 июля.

Те, кто заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с негосударственными фондами, будут получать пенсионные выплаты по старому возрасту, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Такой законопроект будет направлен в Госдуму до конца мая, он может быть принят до 28 июля. Однако прежде необходимо получить положительное заключение от ЦБ и правительства. Таким образом, закон может вступить в силу ещё до конца 2019 года.

Решение было принято для того, чтобы уравнять права людей, заключивших контракт с НПФ ещё до повышения пенсионного возраста, а также тех, кто сделал это уже после вступления изменений в силу в 2018 году.

Новый закон подразумевает получение пенсий мужчинами и женщинами, достигшими возраста 60 и 55 лет соответственно. Инициатива будет распространяться на те договоры, которые заключили после 1 января 2019 года.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Ранее в Минтруде представили новые правила индексации пенсий.