Минздрав назвал пугающие цифры смертности от табака в России

Одно лишь воздействие вторичного дыма может повышать риски, например, синдрома внезапной младенческой смерти, заболеваний острыми респираторными заболеваниями и астмой.

Около 16% от общего количества смертей в РФ связаны с табакокурением, самыми уязвимыми являются люди старшего возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России накануне Всемирного дня без табака.

— По разным оценкам, в РФ ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибает около 300 тысяч граждан. По расчётам специалистов Минздрава, около 16% смертей в России связаны с потреблением табака. Смертность от табакокурения в целом затрагивает прежде всего людей старших возрастов, — заявили в ведомстве.

Более того, воздействие вторичного дыма может повышать риски, например, синдрома внезапной младенческой смерти, заболеваний острыми респираторными заболеваниями и астмой, однако точные масштабы влияния табакокурения на эти показатели оценить сложно.

В рамках борьбы с курением Минздрав выступает за повышение акцизов и цен на табачную продукцию, в том числе на многоразовые системы доставки никотина. Сейчас акциз взимается лишь с одноразовых электронных СДН. Предложения об этом были направлены в Минфин.

31 мая отмечается Всемирный день без табака, который учредила Всемирная организация здравоохранения в 1988 году.