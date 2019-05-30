Эксперты: Россияне стали больше переживать за жизнь своих детей

Спрос на средства защиты для несовершеннолетних возрос в 11 из 23 крупнейших городов страны.

Жители крупнейших городов России за год стали больше беспокоиться о жизни и здоровье детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование экспертов сервиса "Авито".

Эксперты изучили "корзину безопасности" обычной семьи с двумя детьми. В неё вошли велосипедный шлем, умные часы с GPS-трекером, заглушки для розеток, светоотражающий рюкзак, видеоняня и детское автомобильное кресло.

Средняя стоимость подобного набора в РФ составила 14,5 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, спрос на средства защиты для детей возрос в 11 из 23 крупнейших городов страны.

За последний год самой большой популярностью у родителей пользовались автомобильные кресла. Следом за ними — умные часы, при помощи которых можно отслеживать местонахождение ребёнка и вызвать помощь при необходимости.