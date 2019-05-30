На Сахалине выбирают имя для новорождённого северного оленёнка

Сотрудники Сахалинского зоопарка сообщают о славном пополнении в их большой семье: накануне северные олени Свен и Герда, проживающие здесь, впервые стали родителями. Фотография малыша опубликована в инстаграме организации.

И хотя малыш находится на полном попечении своей заботливой мамы и не отходит от неё ни на шаг, он уже успел добавить проблем для работников зоопарка: у него нет имени, и поэтому непонятно, как к нему обращаться.

Чтобы это исправить, администрация зоопарка объявила конкурс на имя для оленёнка, пообещав бесплатное посещение для автора самого понравившегося варианта, а также некий "подарок".

Сообщается, что новорождённый чувствует себя хорошо. Пока в его рацион будет входить только молоко матери, но уже через пару месяцев ему начнут вводить первый прикорм из мелких круп и травяной муки, пока он окончательно не перейдёт на траву, овощи и другую пищу для взрослых оленей.