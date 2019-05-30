В Новосибирске вступил в силу приговор "сибирскому Чикатило"

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ признала неубедительными доводы апелляционных жалоб осуждённого и его защитника.

Верховный суд России отклонил жалобы осуждённого за убийство 19 женщин в Новосибирске экс-милиционера Евгения Чуплинского, приговор о его пожизненном заключении вступил в силу, сообщает прокуратура Новосибирской области.

— Вступил в законную силу приговор Новосибирского областного суда от 22 ноября 2018 года в отношении Евгения Чуплинского. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ признала неубедительными доводы апелляционных жалоб осуждённого и его защитника, — поясняется в сообщении.

В ведомстве указали, что вердиктом присяжных от 28 февраля 2018 года Чуплинского признали виновным в совершении убийств девятнадцати женщин с осени 1998-го по июнь 2005-го на территории Новосибирска и области.

Свой срок бывший правоохранитель будет отбывать в колонии особого режима. Суд постановил, что Чуплинский должен также заплатить по миллиону рублей в качестве компенсации пяти потерпевшим.

Маньяк Чупа-чупс. Как потрошитель в погонах наводил страх на всю Сибирь