Нурсултан Назарбаев стал почётным сенатором Казахстана

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана проголосовали за присвоение первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву статуса "Почётный сенатор".

Новый глава государства Касым-Жомарт Токаев 20 марта в ходе инаугурации заявил, что считает нужным присвоить Назарбаеву статус почётного сенатора. Тогда же он отметил, что все портреты и фото с изображением Назарбаева останутся "в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов госслужащих, зданий, учебных заведений".

По информации пресс-службы палаты, статус "Почётный сенатор" присваивается Назарбаеву за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики как светского, демократического, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма".

Напомним, возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта.

Хитрость мудреца. Зачем Нурсултан Назарбаев назначил досрочные выборы