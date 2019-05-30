Два человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирской области

Два автомобиля Toyota Camry столкнулись в лобовом ДТП в Барабинском районе Новосибирской области. Два человека погибли, ещё трое были госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации правоохранителей, 49-летний водитель на автомобиле Toyota Camry ехал по трассе Р-254 "Иртыш" в сторону областного центра. В районе 1166-го километра трассы автомобиль столкнулся с другим таким же, двигавшимся по встречной полосе.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте, ещё три человека — женщина и двое мужчин — были госпитализированы с различными травмами. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.