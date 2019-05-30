Пять человек погибли при крушении военного Ми-8 на Украине

Пять человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 Сухопутных войск Вооружённых сил Украины в ходе тренировочного полёта возле села Сестрятин в Ровенской области поздно вечером 29 мая. Об этом сообщается на странице сухопутных войск в "Фейсбуке".

— В результате авиакатастрофы, предварительно, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины, — говорится в заявлении.

На месте крушения работают спасательные службы и правоохранители. Также к месту ЧП прибыла комиссия Минобороны Украины, Генштаба и командования Сухопутных войск ВС Украины. Причины произошедшего выясняются.