Рейс Москва — Якутск вынужденно сел в Норильске

Пилоты самолёта Boeing 737-800, выполнявшего рейс Москва — Якутск, были вынуждены совершить принудительную посадку в аэропорту Норильска из-за плохого состояния одного из пассажиров. Об этом сообщает портал "Якутия 24".

По информации издания, командир корабля принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту из-за гражданина Армении, который почувствовал себя плохо.

Врачи оказали мужчине необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался, после чего лайнер вернулся в небо и продолжил полёт в Якутск.