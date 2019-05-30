Рейс Москва — Якутск вынужденно сел в Норильске

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Рейс Москва — Якутск вынужденно сел в Норильске

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Фото © РИА "Новости" / Максим Блинов

Пилоты самолёта Boeing 737-800, выполнявшего рейс Москва — Якутск, были вынуждены совершить принудительную посадку в аэропорту Норильска из-за плохого состояния одного из пассажиров. Об этом сообщает портал "Якутия 24".

По информации издания, командир корабля принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту из-за гражданина Армении, который почувствовал себя плохо.

Врачи оказали мужчине необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался, после чего лайнер вернулся в небо и продолжил полёт в Якутск.

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