В Москве появится павильон панд

Во время своего государственного визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин откроет в Московском зоопарке павильон панд, а также примет участие в ПМЭФ. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

— Уверен, что эти посланцы дружбы запустят в России настоящую пандоманию и ещё более усилят дружескую атмосферу на фоне празднования 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, во время своего визита, который намечен на 5–7 июня, Си Цзиньпин также будет удостоен звания почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в ответ на подобный жест с китайской стороны во время визита Владимира Путина в КНР.

Также представитель МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин намерен посетить Петербургский международный экономический форум.