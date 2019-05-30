МВД раскрыло массовую схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб в домах

От рук злоумышленников пострадало более 100 граждан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские задержали группировку из 60 человек, подозреваемую в обмане пенсионеров. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники предлагали им капитальный ремонт в квартирах по завышенным ценам.

В частности, злоумышленники входили в доверие и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения.

— Цинично обманывая их, сообщники снимали происходящее на камеру мобильного телефона, — приводит пресс-служба МВД слова Волк.

В схеме были задействованы сантехники, которые имитировали деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, и водители, отвозившие потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных для расчёта. От рук злоумышленников пострадало более 100 человек.

По факту возбуждено дело о мошенничестве.