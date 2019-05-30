МВД раскрыло массовую схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб в домах

Полицейские задержали группировку из 60 человек, подозреваемую в обмане пенсионеров. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники предлагали им капитальный ремонт в квартирах по завышенным ценам.
В частности, злоумышленники входили в доверие и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения.
— Цинично обманывая их, сообщники снимали происходящее на камеру мобильного телефона, — приводит пресс-служба МВД слова Волк.
В схеме были задействованы сантехники, которые имитировали деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, и водители, отвозившие потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных для расчёта. От рук злоумышленников пострадало более 100 человек.
По факту возбуждено дело о мошенничестве.
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