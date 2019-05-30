Украинцев напугали резким ростом цен на бензин

Согласно официальным данным, это произойдёт из-за того, что порядка 80% топлива ввозится в страну из России и Белоруссии.

Российский ответ на санкции со стороны Киева в виде изменения процедуры поставок нефтепродуктов на территорию Украины вступает в силу уже 1 июня, из-за чего стране предрекают серьёзный рост цен на топливо. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

— Это создаёт риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, в том числе в связи с необходимостью диверсификации источников поставок, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, такая ситуация сложится из-за того, что около 80% нефтепродуктов на украинском рынке были ввезены из Белоруссии и Российской Федерации, соответственно, ситуация с ценами напрямую зависит от поставок из указанных стран.

Напомним, в начале апреля Киев расширил список запрещённых для импорта товаров из России, после чего российское правительство разработало ответный комплекс мер, который включил в себя также изменения порядка экспорта нефтепродуктов в Незалежную, отныне для этого потребуется специальное разрешение от Министерства экономического развития РФ.