Россияне не пострадали при крушении катера в Будапеште

Россияне не пострадали при крушении прогулочного катера на Дунае в Будапеште. Напомним, в общей сложности на судне было более 30 человек.

— По информации Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали, — приводит слова пресс-атташе Посольства РФ в Будапеште Тиграна Гарибяна ТАСС.

Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Жертвами стали семь человек. Предварительно установлено, что при крушении погибли туристы из Южной Кореи.