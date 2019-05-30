Россияне не пострадали при крушении катера в Будапеште

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Россияне не пострадали при крушении катера в Будапеште

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Фото © Twitter.com / Le Bien Public

Россияне не пострадали при крушении прогулочного катера на Дунае в Будапеште. Напомним, в общей сложности на судне было более 30 человек.

По информации Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали, — приводит слова пресс-атташе Посольства РФ в Будапеште Тиграна Гарибяна ТАСС.

Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Жертвами стали семь человек. Предварительно установлено, что при крушении погибли туристы из Южной Кореи.

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