Зеленский выразил соболезнования из-за гибели военных при крушении Ми-8 ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8, где погибло четверо военных. Он добавил, что главе Генштаба Руслану Хомчаку уже поручено взять ситуацию под свой личный контроль.

— Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, — говорится в заявлении Зеленского в Telegram.

Как уже сообщал Лайф, вертолет потерпел крушение во время тренировочного полёта возле села Сестрятин в Ровенской области.