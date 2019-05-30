Зеленский выразил соболезнования из-за гибели военных при крушении Ми-8 ВСУ

Читайте также

Зеленский выразил соболезнования из-за гибели военных при крушении Ми-8 ВСУ

2

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8, где погибло четверо военных. Он добавил, что главе Генштаба Руслану Хомчаку уже поручено взять ситуацию под свой личный контроль.

Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, — говорится в заявлении Зеленского в Telegram.

Как уже сообщал Лайф, вертолет потерпел крушение во время тренировочного полёта возле села Сестрятин в Ровенской области.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×