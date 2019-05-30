В Улан-Удэ пятеро детей пострадали из-за лопнувшего батута

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В Улан-Удэ пятеро детей пострадали из-за лопнувшего батута

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Один из малышей находится в больнице в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают следователи.

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали, когда прямо под ними лопнул и перевернулся батут, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Один из малышей, которых едва не выкинуло на проезжую часть, находится в больнице в тяжёлом состоянии. Остальных пострадавших детей осматривают врачи.

На месте инцидента работает следственная группа. По факту получения детьми травм возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Казахстане мальчик погиб из-за того, что ветер снёс батут с детьми.

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