В Улан-Удэ пятеро детей пострадали из-за лопнувшего батута

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали, когда прямо под ними лопнул и перевернулся батут, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Один из малышей, которых едва не выкинуло на проезжую часть, находится в больнице в тяжёлом состоянии. Остальных пострадавших детей осматривают врачи.
На месте инцидента работает следственная группа. По факту получения детьми травм возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что в Казахстане мальчик погиб из-за того, что ветер снёс батут с детьми.
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