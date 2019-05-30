Эксперты назвали навык, необходимый для прибавки к зарплате

Благодаря нему свой доход работники смогут увеличить в среднем на 11−27 процентов.

Владение иностранным языком существенно увеличивает шансы работников на повышение своих доходов в среднем на 11%. Об этом говорится в результатах исследования НИУ ВШЭ, передаёт RT.

А вот те, кто свободно говорит на языке другой страны, могут рассчитывать на прибавку к зарплате до 27%. Работники, которые имеют диплом бакалавра, могут рассчитывать на 13% к зарплате, а сотрудники без высшего образования, но со знанием иностранного языка — на 9%.

Однако знание языка не влияет на зарплату у представителей рабочих профессий. По данным авторов исследования, несмотря на положительные перспективы, интерес к изучению иностранных языков в нашей стране развит слабо.

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