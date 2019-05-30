Пассажирский самолёт аварийно сел в Шереметьево

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Пассажирский самолёт аварийно сел в Шереметьево

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Пассажирский самолёт аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Life Shot со ссылкой на экстренные службы.

К месту следуют пожарные расчёты, десять автоцистерн, — сообщили в экстренных службах.

К самолёту направляются и силы МЧС.

Причина аварийного приземления пока не известна. Данные о ЧП уточняются.

Изначально ТАСС сообщил, что в Шереметьево сел "суперджет", однако позже уточнил, что речь идет о A320.

Напомним, особое внимание к самолётам Sukhoi Superjet 100 приковано после того, как лайнер этой модели загорелся в аэропорту Шереметьево после жёсткой посадки. Тогда погиб 41 человек. Трагедия произошла 5 мая.

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