Пассажирский самолёт аварийно сел в Шереметьево

Пассажирский самолёт аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Life Shot со ссылкой на экстренные службы.

— К месту следуют пожарные расчёты, десять автоцистерн, — сообщили в экстренных службах.

К самолёту направляются и силы МЧС.

Причина аварийного приземления пока не известна. Данные о ЧП уточняются.

Изначально ТАСС сообщил, что в Шереметьево сел "суперджет", однако позже уточнил, что речь идет о A320.

Напомним, особое внимание к самолётам Sukhoi Superjet 100 приковано после того, как лайнер этой модели загорелся в аэропорту Шереметьево после жёсткой посадки. Тогда погиб 41 человек. Трагедия произошла 5 мая.