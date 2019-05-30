Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил лётчика-космонавта Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте указа говорится, что Леонов удостоен награды за внесение большого вклада в освоение космоса и добросовестную работу. Сегодня, 30 мая, космонавту исполнилось 85 лет.
В числе награждённых также актёры — Александр Ширвиндт (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), Андрей Мягков и Людмила Полякова (орден "За заслуги перед Отечеством" III степени).
Напомним, что 18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Накануне космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вынесли портрет Леонова в открытый космос, тем самым поздравив его с днём рождения.
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