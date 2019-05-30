Учёные рассказали, какой продукт спасает от рассеянного склероза

Для нормального функционирования нервной системы важны витамин D и ряд витаминов группы B.

Учёные из университета Кёртина в Австралии выяснили, что употребление красного мяса снижает риск развития рассеянного склероза. Результаты их исследования были опубликованы в The Journal of Nutrition.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного наблюдения за 840 жителями Зелёного континента. Они пришли к выводу, что употребление 65 граммов необработанного красного мяса ежедневно в составе средиземноморской диеты может помочь людям с высоким риском развития рассеянного склероза.

Учёные считают, что это связано с содержанием в красном мясе макро- и микроэлементов, в том числе протеина, железа, цинка, селена, калия, витамина D и ряда витаминов группы В, многие из которых важны для нормального функционирования нервной системы.

Рассеянный склероз — заболевание, вызываемое сбоем в работе иммунной системы, в результате которого антитела начинают разрушать оболочки нервных клеток собственного организма. Такие антитела являются патогенными. На сегодняшний день заболевание является неизлечимым и может приводить к тяжёлой инвалидности.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли быстрый и лёгкий метод диагностики рассеянного склероза.