Археологи нашли в Москве предметы из усадьбы князя Голицына

Самой значимой находкой стал фрагмент стеклянного сосуда, который, вероятно, был привезён из-за границы в Россию в конце XVII века.

В Москве во время работ по благоустройству территории у реки Яузы археологи обнаружили предметы из усадьбы князя Голицына. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

— Археологические исследования велись на пересечении улиц Заповедной и Полярной, на месте бывшего села Медведкова. Пока самой значимой находкой на этом участке стал венчик (верхний край. — Прим. Лайфа) стеклянного сосуда, предположительно, вазочки с зауженным горлышком, — отметил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Исследователи объясняют значимость находки тем, что подобная посуда в допетровское время считалась предметом особой роскоши, поскольку стекольных заводов в царской России не было. Это означает, что вазочку привезли из Европы.

На месте раскопок нашли и другие артефакты: изразцы, которыми были отделаны печи дома, и резную капитель. Специалисты датируют находки концом XVII века.

Также были найдены предметы из недалёкого прошлого. Среди находок, датируемых серединой XX столетия, — фрагмент бетонной скульптуры, изображающей космонавта, и расписная фарфоровая чернильница-непроливайка.

После детального изучения исследователи передадут все археологические находки в музеи Москвы.