Челябинца с инсультом парализовало из-за бездействия врачей

Мужчина дышит самостоятельно и находится в сознании, за три месяца в больнице он потерял 25 килограммов веса.

Врачи скорой медицинской помощи отказались везти в больницу с инсультом 35-летнего челябинца, а потом мужчину и вовсе продержали четыре часа в приёмном покое. Как сообщает портал 74.ru, в результате этого жителя столицы Южного Урала парализовало, он впал в кому и уже больше трёх месяцев прикован к постели.

По словам матери мужчины, в феврале этого года у него началось сильное головокружение, в глазах двоилось, но он подумал, что это усталость, и решил взять выходной, чтобы отлежаться. Уже на следующий день Иван Смирнов собрался на работу, но, сев за руль, почувствовал, что симптомы повторяются. Женщина рассказала, что скорая приехала почти через два часа.

Родные мужчины уверены, что такого тяжёлого состояния можно было не допустить, если бы люди, оказывающие помощь, "отнеслись к своей работе даже не профессионально, а просто добросовестно". Сейчас Смирнов дышит самостоятельно и находится в сознании, за три месяца в больнице он потерял 25 килограммов веса.

— Может только глазами или кивком ответить: да, нет, — рассказывает Ирина Смирнова.

Как отмечает издание, в региональном Минздраве сообщили об отсутствии дефектов в оказании помощи пациенту, но их нашла страховая компания. Врачам может грозить уголовная ответственность, но в пояснении Следственного комитета говорится, что действия врача, которая столько времени продержала пациента с инсультом в приёмном покое, объясняются маленьким стажем работы и недостаточным опытом. Её отправили на учёбу и сделали выговор. В городское управление МВД материалы дела ещё не поступили.

Ранее учёные рассказали, какие факторы вызывают инсульт у мужчин и женщин.