Американцев призвали учить русский как второй язык

Член совета директоров Ассоциации международных деятелей образования NAFSA доктор Бэрри Моррис призвал начать в США масштабную рекламную кампанию, направленную на увеличение у американцев интереса к изучению русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

— Увеличить количество американцев, которые знают русский язык, — это ключевая необходимость, и это открывает прекрасные возможности. Сам я считаю, что нам необходима масштабная рекламная и пиар-кампания, продвигающая русский в качестве второго языка, — заявил Моррис во время торжественного приёма в Российском культурном центре в Вашингтоне.

Он отметил, что исследование Американской академии искусств и наук, выполненное по заказу конгресса, показало, что Соединённым Штатам, чтобы оставаться конкурентоспособными, нужно значительно увеличить доступ граждан к изучению иностранных языков.

Образовательная конференция NAFSA проходит в Вашингтоне с 26 по 31 мая. В ней участвуют около 10 тысяч делегатов из 100 государств.

Ранее Лайф сообщал, что в 46 странах люди, изучающие русский язык как иностранный, прошли тест TruD.