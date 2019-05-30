Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Этот вопрос рассматривает правительство страны, готовится соответствующее законодательство.

Министр финансов России Антон Силуанов предложил уравнять ставку налога на доходы физических лиц для иностранцев и россиян. Об этом глава ведомства заявил на совещании по реализации нацпроектов.

По его словам, в России ставка НДФЛ для россиян составляет 13 процентов, а для иностранцев — 30 процентов.

— Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются. Будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки, — отметил министр.

В случае принятия соответствующего документа ставка для иностранцев будет такой же, как для граждан России.

Ранее министр финансов Силуанов заявил, что Правительство РФ не будет изменять налоговый режим в ближайшие шесть лет. Он подчеркнул, что государство должно создать стабильные условия. В первую очередь это налоги.