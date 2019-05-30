В РЖД опровергли данные о резком повышении цен на плацкарт

В РЖД заявили, что сообщения о резком повышении цен на плацкарт не соответствуют действительности. Там пояснили, что тарифы на текущий год были установлены ФАС и с тех пор не менялись.

В ведомстве также пояснили, что Федеральная пассажирская компания не может повышать цены на билеты, но может предложить более низкую их стоимость во время акций.

О резком повышении цен на билеты сообщили "Известия". По данным СМИ, теперь россиянам на 100% дороже из Москвы доехать в Калининград, на 97% — добраться до Адлера, на 93% — попасть в Томск из Новосибирска.