Сбежавшая с миллионами "Россельхозбанка" кассирша заранее продала машину

Семья сотрудницы "Россельхозбанка" Луизы Хайруллиной, похитившей из кассы 23 миллиона рублей, незадолго до аферы продала автомобиль Renault Duster, который упоминается в ориентировке МВД. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал БСТ.

Как отмечается, Хайруллины словно избавлялись от собственности перед кражей миллионов и последовавшим побегом.

Ранее Лайф сообщал, что 27 мая в конце рабочего дня женщина ушла из банка, прихватив крупную сумму денежных средств. Когда денег хватились и цепочка привела именно к Хайруллиной, по месту проживания не нашли ни саму Луизу, ни её мужа, ни двоих детей. Пару лет назад супруг кассирши взял кредит и не выплачивал его. Правоохранители проверяют версию о том, что подозреваемая похитила деньги в несколько заходов.