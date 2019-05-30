Опубликованы эпичные кадры с "Авиадартса" в Крыму

Всеармейский этап конкурса лётной выучки "Авиадартс-2019" проходит в Республике Крым с 24 мая по 8 июня.

Авиационные экипажи приступили к выполнению задач в рамках финального этапа конкурса "Авиадартс-2019". Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В финале соревнований конкурсантам предстоит выполнить пуски неуправляемых ракет, открыть огонь из авиационных пушек. Экипажи бомбардировщиков тем временем отработают метание снарядов, а военно-транспортная авиация — сбрасывание грузов весом в несколько тонн.

Всего на полигоне было размещено более 70 тактических, стрелковых, бомбардировочных и радиолокационных мишеней.

К настоящему моменту участники успели отработать задачи воздушной разведки, технику пилотирования в паре, элементы воздушного боя и многое другое.

Напомним, всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2019" проходит в Крыму. В мероприятии принимают участие команды Воздушно-космических сил, военных округов и морской авиации Военно-морского флота.

Ранее Лайф писал, что Минобороны показало кадры с боевой стрельбой комплекса С-400, успешно поразившего восемь низколетящих целей — ракеты-мишени "Кабан", "Бекас" и "Армавир".