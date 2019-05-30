Момент ЧП с батутом в Улан-Удэ, где пострадали дети, попал на видео

Конструкция была прикреплена к двум опорам верёвками, которые в результате порвались.

Камера засняла момент переворачивания батута с детьми в Улан-Удэ, видео было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как стоявшие рядом взрослые не успели даже ухватиться за конструкцию, которую подняло в воздух и перевернуло.

Из-за переворачивания батута пострадало несколько детей. Состояние одного ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, он находится без сознания.

В республиканском СУ СК РФ уточнили, что батут крепился верёвками к двум опорам, сделанным из бетона и автомобильных покрышек. В результате происшествия верёвки были оборваны.