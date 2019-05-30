Далай-лама похвалил Путина за внимание к мировым проблемам

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Далай-лама похвалил Путина за внимание к мировым проблемам

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Фото © РИА "Новости" / Нина Алексеева / Алексей Никольский

Далай-лама похвалил президента РФ Владимира Путина за большое внимание к международным проблемам. Он добавил, что сейчас мир находится в критическом положении.

Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо, — заявил духовный лидер последователей тибетского буддизма в интервью РИА "Новости".

Далай-лама также уверен, что России надо присоединиться к ЕС, чтобы укрепить мир на планете. Он добавил, что концепции войны и монархии — устарели. По мнению духовного лидера, наилучшая форма правления — демократия.

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