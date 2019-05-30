В Кабардино-Балкарии задержали 13 офицеров полиции за взятки

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, в котором состояли офицеры полиции Кабардино-Балкарии. По данным МВД РФ, они брали взятки от перевозчиков "палёных" алкогольных напитков.
В полиции отмечают, что преступная схема предполагала получение взяток за беспрепятственный проезд автомобилей, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе Р-217 "Кавказ". Сумма взяток составила минимум 42 миллиона рублей.
— Руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
К уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД, в том числе два начальника территориальных подразделений районного уровня, руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровней.
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