В Кремле надеются, что русофобия не ляжет в основу предвыборной кампании в США

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В Кремле надеются, что русофобия не ляжет в основу предвыборной кампании в США

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Фото © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Кремль надеется, что русофобия не ляжет во главу предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, выборы в США являются внутренним делом этого государства и, основываясь на опыте, они сопровождаются "выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений".

Каждый раз хочется надеяться, что этого не произойдёт, — сказал Песков. — Надеемся, что на этот раз эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании.

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