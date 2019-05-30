В Кремле надеются, что русофобия не ляжет в основу предвыборной кампании в США

Кремль надеется, что русофобия не ляжет во главу предвыборной кампании в Соединённых Штатах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, выборы в США являются внутренним делом этого государства и, основываясь на опыте, они сопровождаются "выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений".

— Каждый раз хочется надеяться, что этого не произойдёт, — сказал Песков. — Надеемся, что на этот раз эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании.