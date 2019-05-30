Ракетный удар Су-34 сняли на видео

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Ракетный удар Су-34 сняли на видео

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Опубликовано видео ракетного удара многофункциональных истребителей Су-34 авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Курганской области. Кадрами делится телеканал "Звезда".

На записи видно, как самолёты выполняют удар неуправляемыми ракетами по мишени, которая имитировала подземный командный пункт условного противника.

Су-34 — истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника.

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