Работник кладбища жестоко убил бизнесвумен из-за "тюремных понятий"

Поводом стало нецензурное слово, сказанное во время ссоры из-за брошенного окурка. Отсидевший за убийство мужчина такое оскорбление стерпеть не смог.

В Усть-Илимске отсидевший за убийство 31-летний работник кладбища зарезал и сжёг в машине 47-летнюю женщину-предпринимателя, которая вела бизнес на территории ритуального комплекса.

Как стало известно Лайфу, конфликт между погибшей и подозреваемым произошёл после того, как мужчина бросил окурок на землю. В ходе словесной перепалки женщина обозвала работника нецензурным словом. Он не смог стерпеть такое оскорбление в свой адрес и несколько раз ударил предпринимателя ножом.

Мужчина усадил женщину в свою машину и вывез в лес, где поджёг автомобиль. Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан, он уже дал признательные показания.

Ранее Лайф сообщал, что житель Башкирии сжёг семью после ссоры с отцом.