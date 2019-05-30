Плохое топливо и ошибку пилота рассматривают как версии крушения Ми-8 на Украине

Жертвами падения военного вертолёта стали четыре человека. Уже возбуждено уголовное дело.

Военная прокуратура Украины отчиталась о возможных причинах крушения вертолёта Ми-8, который упал возле села Сестрятин в Ровенской области. Среди них — техническая неисправность, плохое топливо и ошибка пилота.

— Изучается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полётов. Все эти версии отрабатываются, — заявил начальник Управления военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака во время брифинга.

Он добавил, что сейчас изымают всю документацию, связанную с вертолётом.

Как уже сообщал Лайф, вертолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта возле села Сестрятин в Ровенской области. Жертвами крушения стали четверо военных. Украинский президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования.