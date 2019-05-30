Опубликовано видео момента столкновения прогулочных катеров в Будапеште

В Сети появилось видео момента столкновения двух прогулочных катеров в Будапеште. Соответствующие кадры обнародованы на YouTube.
Судя по ролику, один катер проходит под мостом, за ним следует другой. В какой-то момент в результате плохой видимости они сталкиваются.
Как сообщалось ранее, прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Жертвами стали семь человек, ещё 19 считаются пропавшими без вести. Предварительно установлено, что при крушении погибли туристы из Южной Кореи. Россиян среди погибших или пострадавших нет.
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