Опубликовано видео момента столкновения прогулочных катеров в Будапеште

Жертвами аварии стали семь человек. По предварительным данным, при крушении погибли туристы из Южной Кореи.

В Сети появилось видео момента столкновения двух прогулочных катеров в Будапеште. Соответствующие кадры обнародованы на YouTube.

Судя по ролику, один катер проходит под мостом, за ним следует другой. В какой-то момент в результате плохой видимости они сталкиваются.

Как сообщалось ранее, прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Жертвами стали семь человек, ещё 19 считаются пропавшими без вести. Предварительно установлено, что при крушении погибли туристы из Южной Кореи. Россиян среди погибших или пострадавших нет.