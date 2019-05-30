Совет Федерации поддержит законопроект о приостановке действия Договора о РСМД

Совет Федерации поддержит законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила спикер Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
— Совет Федерации после Государственной думы, как только они рассмотрят, безусловно, поддержит это решение, — сказала председатель Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что приостановление действия договора — вынужденная реакция Москвы.
По словам полпреда президента РФ в Государственной думе Гарри Минха, нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект о приостановке ДРСМД, внесённый Владимиром Путиным, в первом чтении 18 июня.
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