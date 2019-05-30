В Киеве хотят переименовать Российскую улицу

В украинской столице планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Киева.
Российская улица может сменить название на улицу Юрия Литвинского — в честь погибшего в Донбассе военного.
Предлагаемые изменения о переименовании прошли общественные обсуждения, теперь их должен утвердить Киевсовет.
В апреле Лайф сообщал, что улицу имени советского разведчика Ивана Кудри в Киеве переименовали в честь Джона Маккейна.
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