В Киеве хотят переименовать Российскую улицу

В украинской столице планируется переименовать шесть улиц, в том числе Российскую. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Киева.

Российская улица может сменить название на улицу Юрия Литвинского — в честь погибшего в Донбассе военного.

Предлагаемые изменения о переименовании прошли общественные обсуждения, теперь их должен утвердить Киевсовет.

В апреле Лайф сообщал, что улицу имени советского разведчика Ивана Кудри в Киеве переименовали в честь Джона Маккейна.