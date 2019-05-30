Массовое появление матерей-кукушек психологи связали с 90-ми

По мнению психологов, сегодня в репродуктивном возрасте оказалось поколение, чьё детство совпало с кризисным временем. Причём основной удар в этом смысле пришёлся не на экономику, а на институт семьи.

Преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами Карина Чижова прокомментировала истории матерей-кукушек, число которых за последнее время заметно подросло. Как пояснила эксперт в беседе с Лайфом, сегодня в репродуктивном возрасте оказалось поколение, чьё детство и моральное становление пришлись на сложные для страны 1990-е годы. Именно это, на её взгляд, формирует поведенческую реакцию женщины на возникающие жизненные трудности.

— Материнский инстинкт уже давно считается не природным, а приобретённым. То есть это скорее социокультурное явление, которое во многом зависит от среды, в которой росла будущая мать, её собственной модели воспитания, — рассуждает психолог.

Чижова отмечает, что в то время в стране происходил полный экономический развал и, соответственно, детьми "вообще никто не занимался". Да и семья как социальный институт в целом в 90-е ощутимо пострадала, поскольку людьми двигал инстинкт выживания, а не высокие чувства и ощущение привязанности друг к другу. Каждый был сам по себе, говорит специалист.

— Если у матери у самой нет чувства привязанности к собственным корням, к генетической семье, то, соответственно, она не может дать этого ребёнку, не знает просто, как это делать. То есть здесь всё закономерно. Это всё отголоски 90-х годов, которые мы сейчас наблюдаем, — резюмирует собеседница Лайфа.

Напомним, что за последние пару недель страну потрясло сразу несколько историй о брошенных детях. Сперва 21-летняя Мария Рудницая оставила трехлетнюю дочь в московской поликлинике. Спустя несколько дней другая приезжая из Украины оставила сына в игровой зоне ТЦ. А накануне мать-кукушка бросила двоих годовалых детей в подмосковном хостеле