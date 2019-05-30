В России увеличилось число пьющих людей

За год число жителей России, совсем не употребляющих алкоголь, снизилось на семь процентов — до 33%. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведённых специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Порядка 67% опрошенных признались, что выпивают время от времени: в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. 18% респондентов сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц.

Согласно исследованию ВЦИОМа, посвящённому здоровому образу жизни, также россияне стали больше следить за своим питанием.