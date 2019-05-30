Краснодарец открыл стрельбу и уехал по встречке на кабриолете BMW — видео

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Краснодарец открыл стрельбу и уехал по встречке на кабриолете BMW — видео

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В результате инцидента, который произошёл на улице Зиповской 29 мая, никто не пострадал, но нарушителем заинтересовалась полиция.

Житель Краснодара открыл огонь в воздух, а затем уехал по встречной полосе на своём кабриолете BMW. Соответствующее видео появилось в паблике "Трэш-Новости" во "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидентом, который произошёл на улице Зиповской 29 мая, уже заинтересовалась полиция. Правоохранители начали проверку.

На основании размещённой в сети Интернет информации о нарушении ПДД на улице Зиповской — о выезде автомобиля на полосу встречного движения, а также стрельбе из оружия — назначено проведение проверки, — сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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