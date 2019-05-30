Путин рассказал, кто станет властелином мира

По словам президента, применение механизмов искусственного интеллекта даёт колоссальные преимущества.

Тот, кто сможет стать монополистом в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию технологий, которое проходит в "Школе 21" — учебном заведении Сбербанка для программистов.

— Борьба за технологическое лидерство, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем глобальной конкуренции... Если кто-то сможет обеспечить монополии в сфере ИИ, последствия понятны, тот станет властелином мира, — отметил президент.

Глава государства также отметил, что РФ должна обеспечить технологический суверенитет в этой сфере, а также увеличить финансирование научных исследований в области ИИ.

Напомним, о подготовке масштабной программы по развитию технологий искусственного интеллекта Владимир Путин заявлял в Послании Федеральному собранию 2019 года. Как подчеркнул глава государства, искусственный интеллект — одно из тех направлений, которые будут определять будущее всего мира и России.