Ростовский школьник впал в кому после отравления 70-градусным абсентом

Подростка, употребившего крепкий спиртной напиток, доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

В Ростове-на-Дону подросток впал в кому после отравления 70-градусным абсентом. Об этом сообщает телеграм-канал "Ростов № 1".

Инцидент произошёл 29 мая на улице Канатной. По предварительной информации, четверо школьников отмечали окончание учебного года, распивая бутылку 70-градусной настойки горькой полыни.

Однако после нескольких рюмок пятнадцатилетнему подростку стало плохо — и он потерял сознание. Сверстники вызвали другу скорую. Школьник был экстренно доставлен в местное отделение клинической больницы, где медики диагностировали у него сильное отравление.

По словам врачей, сейчас юноша находится в состоянии комы в тяжёлом состоянии. В настоящий момент за его жизнь борются врачи.