Ростовский школьник впал в кому после отравления 70-градусным абсентом

В Ростове-на-Дону подросток впал в кому после отравления 70-градусным абсентом. Об этом сообщает телеграм-канал "Ростов № 1".
Инцидент произошёл 29 мая на улице Канатной. По предварительной информации, четверо школьников отмечали окончание учебного года, распивая бутылку 70-градусной настойки горькой полыни.
Однако после нескольких рюмок пятнадцатилетнему подростку стало плохо — и он потерял сознание. Сверстники вызвали другу скорую. Школьник был экстренно доставлен в местное отделение клинической больницы, где медики диагностировали у него сильное отравление.
По словам врачей, сейчас юноша находится в состоянии комы в тяжёлом состоянии. В настоящий момент за его жизнь борются врачи.
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