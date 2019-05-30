Путину показали технологию распознавания лиц

Развитие искусственного интеллекта находится в числе поручений, о которых глава государства заявлял в Послании Федеральному собранию 2019 года.

Президент России Владимир Путин перед началом совещания по развитию технологий, которое проходит в "Школе 21" — учебном заведении Сбербанка для программистов, осмотрел отечественные разработки в области искусственного интеллекта.

К ним, в частности, относятся программы распознавания лиц, голоса, контроля за транспортом, наработки в области оплаты или прохода при помощи лица.

Ранее Путин заявил, что тот, кто сможет стать монополистом в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира.

Напомним, о подготовке масштабной программы по развитию технологий искусственного интеллекта Владимир Путин заявлял в Послании Федеральному собранию 2019 года.