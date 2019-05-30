Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения. Глава государства уверен, что широкое празднование этой даты укрепит связь между поколениями, обогатит традиции иудаизма и посодействует патриотическому воспитанию молодежи. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

— Эта священная для еврейского народа дата объединяет своей благородной миссией многочисленных последователей иудаизма как в нашей стране, так и за ее пределами, служит сбережению памяти о беспримерном подвиге солдат и офицеров Красной армии и армий государств-союзников по антигитлеровской коалиции, победивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения, — говорится в телеграмме.

День спасения и освобождения (Йом Шихрур ве-Ацала), посвященный победе над фашизмом, приходится на 26 число месяца ияра по иудейскому лунно-солнечному календарю. В 1945 году на этот день пришлось 9 мая.