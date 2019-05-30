Путин заявил, что Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере

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Путин заявил, что Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Оригинальные и коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня помогли создать сильные научные прикладные компетенции, отметил российский лидер.

Россия за пять лет должна стать лидером в сфере IT-технологий, в том числе в области кибербезопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта, трансляцию мероприятия вёл Лайф.

По словам главы государства, оригинальные и коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня помогли создать сильные научные прикладные компетенции.

Ранее Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта и заявил, что властелином мира станет тот, кто сможет стать монополистом в этой сфере.

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