Путин заявил, что Россия за пять лет должна стать лидером в IT-сфере

Россия за пять лет должна стать лидером в сфере IT-технологий, в том числе в области кибербезопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по развитию технологий в области искусственного интеллекта, трансляцию мероприятия вёл Лайф.
По словам главы государства, оригинальные и коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня помогли создать сильные научные прикладные компетенции.
Ранее Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта и заявил, что властелином мира станет тот, кто сможет стать монополистом в этой сфере.
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