Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить финансирование в сфере искусственного интеллекта. Об этом он сказал на совещании в школе программирования Сбербанка.

— Необходимо также кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок, — пояснил глава государства.

По словам лидера страны, Россия должна стать одной из ключевых площадок, где будут решаться сложнейшие научные задачи умнейшими учёными со всего мира. Однако также надо наращивать и отечественный кадровый и интеллектуальный потенциал.

Напомним, о подготовке масштабной программы по развитию технологий искусственного интеллекта Владимир Путин говорил в Послании Федеральному собранию 2019 года. Как подчеркнул глава государства, искусственный интеллект — одно из тех направлений, которые будут определять будущее всего мира и России.