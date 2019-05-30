Гройсман поблагодарил Верховную раду за отказ его увольнять

Таким образом, его правительство будет работать и выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Верховную раду, которая на заседании в четверг не поддержала его отставку.

— Я благодарю вас за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, моё решение было не эмоцией, а позицией, — заявил украинский премьер с трибуны парламента.

Гройсман добавил, что "никогда не сваливал ни на кого ответственность" за положение дел в стране, и назвал себя абсолютным реалистом, который понимает, что ожидание перемен уже подзатянулось.

— Те шаги, которые мы делали, начинают изменения. Эти изменения могут быть быстрее, если парламентские фракции вне зависимости от своей политической принадлежности будут объединяться и голосовать, — добавил он.

Напомним, что 20 мая Владимир Гройсман проанонсировал свою отставку и объявил о создании новой партии — "Украинская стратегия". Политологи уже начали спорить, кто займёт место премьера после его отставки. Называлась в том числе фамилия Саакашвили (он на днях вернулся в страну).

Однако Рада неожиданно отклонила заявление Гройсмана.