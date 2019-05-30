Гройсман поблагодарил Верховную раду за отказ его увольнять

Читайте также

Гройсман поблагодарил Верховную раду за отказ его увольнять

248

Фото © Facebook / Volodymyr Groysman

Таким образом, его правительство будет работать и выполнять обязанности в полном составе до выборов в парламент.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Верховную раду, которая на заседании в четверг не поддержала его отставку.

Я благодарю вас за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, моё решение было не эмоцией, а позицией, — заявил украинский премьер с трибуны парламента.

Гройсман добавил, что "никогда не сваливал ни на кого ответственность" за положение дел в стране, и назвал себя абсолютным реалистом, который понимает, что ожидание перемен уже подзатянулось.

Те шаги, которые мы делали, начинают изменения. Эти изменения могут быть быстрее, если парламентские фракции вне зависимости от своей политической принадлежности будут объединяться и голосовать, — добавил он.

Напомним, что 20 мая Владимир Гройсман проанонсировал свою отставку и объявил о создании новой партии — "Украинская стратегия". Политологи уже начали спорить, кто займёт место премьера после его отставки. Называлась в том числе фамилия Саакашвили (он на днях вернулся в страну).

Однако Рада неожиданно отклонила заявление Гройсмана.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×