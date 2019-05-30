Украинский драматург обвинил создателей сериала "Чернобыль" в краже его текста

Украинский драматург Павел Арье обвинил телеканал HBO в использовании монолога из его пьесы "Баба Прися и другие герои" в сериале "Чернобыль".

Первыми сходство заметили знакомые писателя, после чего Арье посмотрел четвёртую серию "Чернобыля". В посте в "Фейсбуке" он подтвердил, что увидел сходство сериала и своего произведения.

— И не пишите здесь, пожалуйста, про деньги или что я решил примазаться к чужому успеху. Или пишите... Я не знаю, как собрать себя, у меня в носу сгустки крови, потому что давление было вчера 215, — написал Арье.

В пьесе драматурга рассказывается о жизни семьи в 30-километровой зоне отчуждения сразу после аварии на АЭС в Чернобыле. В сериале есть сцена, когда жительница одного из сёл вблизи ЧАЭС отказывается эвакуироваться, утверждая, что не боится радиации.

По мнению Арье, именно она была заимствована из его пьесы.

Ранее Лайф сообщал, что "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным.