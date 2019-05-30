Две трети россиян отдохнут этим летом в России

Исследователи аналитического центра "Битрикс24" опросили 1254 российские компании и выяснили, где и как наши соотечественники планируют отдыхать этим летом.

Большинство россиян (66%) проведут летний отпуск внутри России. При этом почти половина респондентов (53%) ответили, что во время отпуска будут работать. Треть участников опроса (31%) если и поедут в отпуск, то только на одну неделю. Больше трети (37%) планирующих отдых собираются на пляжные курорты, 18% собираются заняться городским туризмом. Подавляющее большинство россиян (81%) планируют проверять почту и мессенджеры на наличие сообщений от коллег минимум один раз в день. Занятно, что при этом опрошенные почти поровну поделились на тех, кто считает нормальным поддержание связи с рабочим местом (49%), и тех, кто считает иначе (51%).

В опросе приняли участие сотрудники 1254 компаний со штатом от 1 до 1000 человек. Четверть организаций (25%) занята в IT-сфере, почти столько же (23%) — в продажах. Чуть больше половины опрошенных (55%) являются владельцами бизнеса или занимают позицию топ-менеджера. Остальные (45%) — линейные сотрудники.