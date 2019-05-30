Путина пригласили покататься на беспилотном локомотиве

Президенту России Владимиру Путину представили проект беспилотного локомотива с применением технологии искусственного интеллекта. Глава группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова пригласила российского лидера в Тулу, где можно будет посмотреть на такие поезда в действии.

— Началось это в марте, в июле уже можно будет покататься. Если найдёте время, приезжайте в Тулу на локомотивную станцию, — рассказала Ускова главе государства о локомотивах, которые запускают в рамках пилотного проекта вместе с РЖД.

По словам Усковой, внедрение смарт-локомотивов уже улучшило трафик на 15%. Глава группы компаний Cognitive Technologies уточнила, что в РЖД думают о возможности поставок подобных поездов в Индию и Китай.