Путина пригласили покататься на беспилотном локомотиве

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Путина пригласили покататься на беспилотном локомотиве

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Президент России Владимир Путин. Фото © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Президенту России Владимиру Путину представили проект беспилотного локомотива с применением технологии искусственного интеллекта. Глава группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова пригласила российского лидера в Тулу, где можно будет посмотреть на такие поезда в действии.

Началось это в марте, в июле уже можно будет покататься. Если найдёте время, приезжайте в Тулу на локомотивную станцию, — рассказала Ускова главе государства о локомотивах, которые запускают в рамках пилотного проекта вместе с РЖД.

По словам Усковой, внедрение смарт-локомотивов уже улучшило трафик на 15%. Глава группы компаний Cognitive Technologies уточнила, что в РЖД думают о возможности поставок подобных поездов в Индию и Китай.

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