Тимошенко призвала начать переговоры с Россией "с чистого листа"

Однако совсем недавно она отвергала идею референдума по этому вопросу, утверждая, что Украине нужна сильная армия и усиление санкций против "страны-агрессора", а не переговоры с ней.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией. Такую точку зрения она высказала в ходе брифинга для журналистов, который транслировался в "Фейсбуке".

По её словам, это вовсе не значит, что нужно сдавать позиции. Если не произойдёт возвращения к Будапештскому меморандуму, женщина-политик предлагает искать другие пути, которые приведут к миру без капитуляции.

— Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа, — подчеркнула Тимошенко.

К слову, минский процесс, на её взгляд, тоже стоит пересмотреть. По словам Тимошенко, он не принёс желаемых результатов и с самого начала был ошибочным.

Напомним, что ранее Тимошенко не поддержала идею Зеленского о проведении референдума по отношениям с Россией. По её словам, Украине нужна сильная армия, а не переговоры с врагом.

О том, что Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Незалежной с Россией, рассказал глава Администрации Президента Андрей Богдан. В Кремле ответили, что это исключительно украинское дело, однако выразили надежду, что от инициативы будет какой-то толк.